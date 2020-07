Ein Fahrzeug ist am Donnerstagnachmittag in der City West in Brand geraten. Das Auto steht an der Ecke Kurfürstendamm und Fasanenstraße.

Die Feuerwehr ist mit einem Löschfahrzeug und sechs Kräften im Einsatz, wie der Lagedienst der Feuerwehr auf Anfrage von rbb|24 mitteilte. Personen seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden.

Die Brandursache ist bislang unklar.