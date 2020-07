Nach mehreren Vergewaltigungsfällen im Südwesten Berlins und in Brandenburg hat die Polizei Videoaufnahmen von dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Spuren an den Tatorten seien alle demselben Verdächtigen zugeordnet worden, hieß es.

Seit dem 12. Juni sei es zu fünf Vergewaltigungen oder versuchten Vergewaltigungen im Bereich des Grunewalds gekommen, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Zu einer Tat hätten die Ermittler, die mutmaßlich angegriffene Frau noch nicht ausfindig machen können. Ein Zeuge habe am Nachmittag des 25. Juni eine mutmaßliche Vergewaltigung auf einem Waldweg nahe des Teufelsberges beobachtet und die Polizei verständigt. Jedoch hätten alarmierte Beamte weder den Täter finden können noch das Opfer.



Im Zuge der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin und Brandenburg hätten zwei weitere Taten in einem Waldgebiet bei Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und in Bernau (Barnim) demselben Täter zugeordnet werden können. In Kleinmachnow hatte Ende Juni eine Joggerin Anzeige gegen einen Unbekannten erstattet, der sie ins Gebüsch gezerrt und missbraucht haben soll.