Ein Mann kommt mit einem BMW in eine Verkehrskontrolle auf der Hermannbrücke in Berlin-Neukölln und flüchtet. Auf seiner Flucht in die Silbersteinstraße baut er mehrere Unfälle, wie es die Berliner Polizei schildert. Dann kommt der Fahrer mit seinem Auto nicht weiter.

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagmittag nach eigenen Angaben einen Mann in Berlin-Neukölln gefasst, der zuvor versuchte, mit einem BMW zu flüchten. Das teilte eine Sprecherin am Donnerstag rbb|24 mit. Die Meldung sei in der Zentrale gegen 12:20 Uhr eingegangen.

Demnach leitete die Polizei den Mann an der Hermannbrücke in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Den Schilderungen der Sprecherin zufolge brach er dort durch und flüchtete. Auf einer Verfolgungsjagd soll er auf dem Weg in die Silbersteinstraße mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben.