Kohlwanzen-Plage in Oder-Spree

Tausende Wanzen auf Hauswänden, an den Fenstern und in der Wohnung: In Oder-Spree leiden die Anwohner aktuell unter einer Kohlwanzen-Plage. Inzwischen ist das Gesundheitsamt eingeschritten. Von Marie Stumpf