Der mutmaßliche Mörder des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker war einem psychiatrischen Gutachten zufolge zum Zeitpunkt der Tat in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Zu diesem Schluss kommt ein Sachverständiger, der am Freitag im Prozess am Berliner Landgericht gegen den Mann angehört wurde.

Eine komplette Aufhebung der Schuldfähigkeit schloss der Sachverständige aber aus. Er habe bei dem Angeklagten eine sogenannte Zwangsstörung festgestellt. Die Prognose sei "nicht sehr günstig".