Ein Mann, der beschuldigt wurde, die Katze seines Nachbarn vom Balkon geworfen zu haben, so dass sie starb, ist vom Vorwurf der Tierquälerei und Sachbeschädigung freigesprochen worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten erklärte am Montag, ein Tatnachweis habe nicht geführt werden können. Damit bleibt nach dem Prozess ungeklärt, wer für den Tod des Tieres verantwortlich ist.

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, im Mai 2019 in Schöneberg die Perserkatze eines Nachbarn ergriffen zu haben, als sie auf der Balkonbrüstung seiner Wohnung im ersten Obergeschoss spaziert sei. Er habe das Tier "weit ausholend" so schwungvoll vom Balkon geworfen, dass es meterweit geflogen und kurz darauf verstorben sei, hieß es in der Anklage. Er habe aus Ärger über den Nachbarn, mit dem er seit längerem wegen Lärmbelästigungen im Streit liege, gehandelt.