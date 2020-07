Berliner Seen

Eigentlich stammt die Quagga-Dreikantmuschel vom Schwarzen Meer. Seit geraumer Zeit ist sie auch in Berliner Gewässern zu finden. Die Quagga-Muschel trägt zur Sauberkeit des Wassers bei, sorgt aber auch für mehr Pflanzenwachstum - Schwimmer sind weniger begeistert.

Die eigentlich vom Schwarzen Meer stammende Quagga-Dreikantmuschel erobert sich neue Lebensräume: In Berlin hat sie sich unter anderem in der Krummen Lanke in Zehlendorf breitgemacht.