Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lkw an Verletzungen

Der Radfahrer war am 3. Juli in der Malteserstraße von dem rechts abbiegenden Lkw erfasst worden. Laut Polizei stürzte der Mann bei dem Zusammenstoß und wurde anschließend von dem Lkw überrollt.

Ein 49-jähriger Mann ist wenige Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Berlin-Lankwitz gestorben.

Radverkehr in der Corona-Krise

Der Vorfall war bereits der zweite schwere Unfall unter Beteiligung von Radfahrern und Lkw in Berlin innerhalb weniger Tage.

Am Mittwochvormittag wurde im Ortsteil Lichterfelde eine 86-Jährige von einem Lastwagen angefahren und ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Die Frau überquerte mit ihrem Fahrrad eine Ampel an der Kreuzung Ostpreußendamm und Wismarer Straße, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitgeteilt hatte.

Dabei wurde sie von dem Lkw erfasst und mitgeschleift. Zunächst war nicht klar, ob die Frau fuhr oder ihr Fahrrad schob, als sich der Unfall ereignete. Die Seniorin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.