Erneut ist es in Berlin-Friedrichshain zu Randale durch mutmaßlich Linksautonome gekommen. In der Nacht zu Sonntag zerschlugen Unbekannte Scheiben von mehreren Autos und Gebäuden, beschmierten Fassaden - und hinterließen eindeutige Botschaften.

Eine Gruppe von Randalierern hat im Berliner Stadtteil Friedrichshain Scheiben an Autos und Schaufenster an einem Gebäude zerstört. Vier Personen wurden überprüft und ihre Identität festgestellt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen sagte. Es habe keine Festnahmen gegeben.