Raubüberfall: Mehrere Verletzte bei Karstadt am Hermannplatz

Am Berliner Hermannplatz hat es am Freitag einen Raubüberfall auf eine Bank im Karstadt-Gebäude gegeben. Elf Menschen sollen dabei vor allem durch Reizgas verletzt worden sein. Vier mutmaßliche Täter sind auf der Flucht, Platz und U-Bahn-Station gesperrt.

Vier mutmaßliche Täter haben am Freitag einen Überfall auf eine Bankfiliale im Karstadt-Gebäude am Berliner Hermannplatz verübt. Dabei sollen elf Menschen vor allem durch versprühtes Reizgas verletzt worden sein, einer davon schwer, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Nachmittag. Vier Menschen mussten laut Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzten sollen Bankkunden sein.

Die mutmaßlichen Täter seien derweil mit einem Fahrzeug auf der Flucht, so die Polizei. Nach den Räubern und dem Fluchtwagen wird gefahndet. "Wir haben Täterbeschreibungen", sagt Cablitz. Herausbekommen hat die Polizei auch, dass Kennzeichen und Fahrzeug nicht übereinstimmen. Weitere Details, etwa ob die Männer bei dem Überfall auch Beute erlangt haben, waren zunächst nicht bekannt. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Es durchsuchte das geräumte Gebäude nach weiteren Tatverdächtigen.