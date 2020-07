Bild: dpa/Winfried Rothermel

Erneut Polizeieinsatz in Friedrichshain - Hausverwalter von Rigaer Straße 94 angegriffen

13.07.20 | 13:14 Uhr

Die Berliner Polizei ist erneut in der Rigaer Straße im Einsatz. In dem linken Wohnprojekt in dem Haus Nummer 94 wurden offenbar der Hausverwalter und der Rechtsanwalt des Eigentümers angegriffen. In den vergangenen Tagen war die Polizei immer wieder vor Ort.

In der Rigaer Straße 94 sind der Hausverwalter und der Rechtsanwalt des Eigentümers attackiert worden. Wie die Berliner Polizei auf Anfrage von rbb|24 sagte, sollen die beiden Männer am Montagmorgen in dem Wohnhaus in Friedrichshain mit Reizgas und einer Eisenstange angegriffen worden sein. Beide seien verletzt und von alarmierten Rettungskräften vor Ort behandelt worden. Die Polizei sei kurz nach 8 Uhr alarmiert worden, so der Sprecher weiter. Die Beamten seien mit Löschschaum angegriffen und zwei Polizisten verletzt worden. Der Einsatz war nach gut einer Stunde wieder beendet, 20 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort. Der Polizeisprecher betonte, der Einsatz habe sich an der Tordurchfahrt abgespielt, in das Haus seien die Beamten nicht eingedrungen.

In den letzten Tagen wiederholt Polizeieinsätze in der Rigaer und Umgebung

Am vergangenen Donnerstag war das linke Wohnprojekt in der Rigaer Straße 94 mehrere Stunden lang von der Polizei durchsucht worden. Dabei war auch der Hausverwalter vor Ort. Ein Bautrupp des Hauseigentümers beseitigte Sperren und Stahltore, die die Bewohner angebracht hatten. In der rbb-Abendschau hatte der Hausverwalter von Fallen berichtet, beispielsweise Falltüren, die nach seiner Aussage lebensgefährlich waren. Auch am Freitag war die Polizei wieder in dem Haus im Einsatz. Bewohner hatten Fotos von Polizisten im Hauseingang und Treppenhaus sowie Bilder, die einen Durchbruch durch eine Decke zeigten, getwittert. Demnach begleiteten die Polizisten offenbar einen Hausverwalter und Handwerker in eine oder mehrere Wohnungen. Am Wochenende hatten Randalierer in Friedrichshain Scheiben zerschlagen und Autos demoliert. Zudem wurden an zahlreichen Fassaden nach Angaben eines Polizeisprechers Schriftzüge zu den linken Wohnprojekten Rigaer 94 und Liebig 34 geschmiert.

Anonymer Eigentümer

Seit Jahren kommt es in der Rigaer Straße und Umgebung wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen einigen Bewohnern und der Polizei. Dort stehen noch einige symbolträchtige und zum Teil besetzte Häuser der linksradikalen Szene, auch die Rigaer 94 gehört dazu. Die Wohnverhältnisse dort wurden allerdings legalisiert und reguläre Mietverträge abgeschlossen. Unklar ist, wer der Eigentümer der Rigaer Straße 94 ist. Dieser wolle anonym bleiben, hatte der Hausverwalter noch am Donnerstag erklärt.

