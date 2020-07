Nachtweih Berlin Sonntag, 26.07.2020 | 20:33 Uhr

Schade, dass man den Zahlen nicht entnehmen kann, woran dieser Rückgang liegt.

Insofern sind auch einige der Kommentare unsachlich, da sie auf Mutmaßungen basieren.



Meine Tochter hat ein FSJ gemacht, würde es aber nicht noch einmal machen. Es wurde ihr zu viel Verantwortung aufgebürdet. Sie war zeitweise als 18-jährige unausgebildete Kraft für ein Dutzend Kinder in der Kita allein verantwortlich, man hat dank ihr letztlich einfach eine weitere Stelle eingespart. Und eine "umfangreiche Betreuung" hat sie auch nicht bekommen, eigentlich so gut wie gar keine.



An sich halte ich den Bufdi für eine gute Idee, die Gefahr des Missbrauchs in Form der lediglichen Ausnutzung einer äußerst kostengünstigen Arbeitskraft ist mir aber noch zu hoch. Sicher, die Jungen Erwachsenen sollen mitarbeiten, aber nicht in dem Sinne, dass sie von null auf hundert wie eine Vollzeitkraft mit eingebunden werden - und vor allem deren Verantwortung tragen.