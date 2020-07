rbb24 Mittwoch, 22.07.2020 | 14:20 Uhr

Hallo Teilkasko,



Stimmt, nur der RE 1 hält am Ostbahnhof. Mit dem RE 2 kann man aber die Baustelle umfahren, wenn man zum Beispiel am Ostkreuz einsteigt und an den Alex zu gelangen.



Beste Grüße