Berlin bietet kostenfreie Schwimmkurse für Drittklässler an

Der Landessportbund Berlin bietet in den Sommerferien wieder Schwimm-Intensivkurse für Drittklässler an. Durchgeführt werden die Kurse von der Sportjugend Berlin gemeinsam mit Vereinen und in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Bildung.