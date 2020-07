Weiterer Prozess in Berlin

Am Landgericht Berlin werden heute Klagen von sechs Künstlern verhandelt, die gegen den geplanten Umbau der Kathedrale St. Hedwig vorgehen wollen. Nach ihrer Auffassung verstoßen die Pläne der katholischen Kirche gegen Urheberrechte.

Der Streit um den Umbau der St.- Hedwigs-Kathedrale in Berlin geht in eine weitere Runde. Vor dem Berliner Landgericht wird an diesem Dienstag über mehrere Urheberrechtsklagen gegen die Neugestaltung des Kircheninnenraums verhandelt.

Es geht um die Frage, ob dabei Rechte von Künstlern verletzt werden, die an dem Wiederaufbau der katholischen Kirche in den sechziger Jahren beteiligt waren. Geklagt haben sechs Künstler und ihre Rechtsnachfolger. Sie lehnen die geplante Umgestaltung ab. Ob eine Entscheidung am Dienstag fällt, ist nach Gerichtsangaben offen.