Im Stahlwerk in Hennigsdorf (Oberhavel) ist am Donnerstag einer der Kühltürme in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde dabei niemand verletzt, das Feuer konnte gelöscht werden. Neben der Werksfeuerwehr seien für die Löscharbeiten auch die Feuerwehren Hennigsdorf und Velten zum Einsatz gekommen, hieß es.



Eine große schwarze Rauchwolke war weit über das Stahlwerk hinaus zu sehen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, am Freitag soll die Kriminaltechnik den Brandort untersuchen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.