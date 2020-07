Richard Iyare sitzt mit seiner Freundin und seinen zwei Kindern in Berlin-Spandau vor dem Fernseher. Die Kinder sind müde vom Schultag. Richard Iyare ist auch müde. Denn seit dreieinhalb Jahren kämpft er vergeblich um eine Geburtsurkunde für seinen Sohn, der in Rathenow geboren ist.

Richard Iyare ist nicht der einzige im Westhavelland mit diesem Problem. Viele ausländische Menschen warten auf eine Geburtsurkunde vom Standesamt Rathenow. Die Lage ist mittlerweile so kritisch, dass manche hochschwangeren Frauen mit Wehen in Rathenow in den Zug steigen, um ihr Kind in Berlin zur Welt zu bringen. Denn dort bekommen sie schneller eine Geburtsurkunde.

Für seine Tochter, die in Berlin geboren wurde, hat Iyare eine Geburtsurkunde bekommen. Für seinen Sohn aber wartet er immer noch - und kann deshalb nicht mit ihm ins Ausland reisen, denn der Sohn hat keinen Pass. "Wir warten seit fast vier Jahren – wir dachten nie, dass es so lange dauern würde", sagt Iyare. "Es ist frustrierend, weil meine Mutter gestorben ist. Dann ist mein Vater gestorben. Meine Eltern haben also ihre Enkelkinder nicht kennengelernt, denn ohne Geburtsurkunde konnten wir nicht nach Afrika reisen", sagt er verbittert. "Wie kann das sein, dass ich für mein zweites Kind eine Geburtsurkunde bekommen konnte, und für das erste nicht?"