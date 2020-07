Auf der Berliner Autobahn 100 in Charlottenburg-Wilmersdorf müssen Autofahrer am Montagnachmittag mit Behinderungen rechnen. Nach einem Auffahrunfall in Höhe Hohenzollerndamm staut sich in Richtung Wedding der Verkehr.

Aktuell ist nur der rechte Fahrstreifen befahrbar. Autofahrer müssen bis zu einer Stunde mehr Fahrzeit einplanen.

Wie die Polizei auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, sei bei dem Unfall zweier PKW Öl ausgetreten. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Unfallstelle sei zwar geräumt, aber die Fahrbahn noch nicht gereinigt. Laut Verkehrsinformationszentrale werden die Aufräumarbeiten noch bis in den Berufsverkehr andauern.