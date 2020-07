Saskia Sonntag, 26.07.2020 | 21:44 Uhr

Es wäre schön, wenn der RBB mal beschreibt, wie solche "Partys" organisiert werden. Gar nicht. Kleine Musikboxen haben mitterlweile viele (ein paar haben halt was größeres) und nur weil man sich auf Decken/auf den Rasen setzt muss es ja nicht gleich organisiert sein. Soll nun jeder bestraft werden, der sich Nachts in einem Park aufhält? Scheinbar ja, nach der Meinung einiger hier. Und auf die Frage wer Reinigung etc. bezahlt: Die Allgemeinheit, wie immer. Wer bezahlt das Ordnungsamt was meint mit ihrer Arbeit gutes zu tun und Spätis Tische verbietet damit in der nächsten Nacht noch mehr Leute aufd em gleichen Platz stehen? Die Allgemeinheit. Wer bezahlt den Nachtzuschlag der Polizei: Die Allgemeinheit. Ist auch nicht schlimm. Ich bezahle auch vieles was mich nicht interessiert.



PS: Die Polizei hat Samstag auf Sonntagnacht gegen 2:30 Uhr den Mauerpark geräumt. Auch mit so 50 Leuten. Da die gegen 3 Uhr dann abgezogen sind durften sie bestimmt nach Neukölln...