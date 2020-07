In beide Richtungen

Der verkehrsreiche Tempelhofer Damm in Berlin ist am Donnerstagmorgen nach einem Wasserrohrbruch gesperrt worden. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale wurde gegen 6:45 Uhr die Fahrbahn Richtung stadtauswärts in Höhe Kreuzungsbereich Alt-Tempelhof abgeriegelt. Etwa eine Stunde später wurde auch die Fahrspur stadteinwärts gesperrt.

Von den Sperrungen sind auch mehrere Buslinien der BVG betroffen sowie Pendelbusse, die für die S-Bahn im Schienenersatzverkehr im Einsatz sind.