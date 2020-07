Die Lehren aus dem Corona-Ausbruch in Neukölln

Zuerst waren zwei Kinder positiv auf Covid-19 getestet worden, am Ende standen ganze Häuserblocks in Neukölln unter Quarantäne. Fast drei Wochen ist der bisher größte Berliner Covid-19-Ausbruch her. Nun zieht der Bezirk erste Bilanz. Von Jenny Barke