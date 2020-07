Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin ist am Mittwoch ein Mensch bei einem Unfall gestorben. Wie die Feuerwehr dem rbb bestätigte, gab es am Mittag dort einen Notarzteinsatz nach einem Verkehrsunfall, dabei erlitt eine Person ein Polytrauma und verstarb.

Nach rbb-Informationen war bei dem Unfall auf der ehemaligen Rollbahn offenbar ein Gabelstapler beteiligt, der dort Betonpoller transportierte. Ein Verkehrsunfallkommando der Polizei war vor Ort, sprach mit Zeugen und untersuchte den Hubwagen. Offiziell bestätigte die Polizei dem rbb bislang lediglich, dass es einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben habe.

Auf dem Tempelhofer Feld wird gerade die Rennstrecke für die Formel E präpariert, die dort ab dem 5. August sechs Finalrennen austragen will.