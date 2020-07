Der Partyausstatter Behrendt in Berlin-Schöneberg schließt im kommenden Jahr. Wie der "Tagesspiegel" am Samstag berichtet, sei im März 2021 Schluss, so lange laufe der Mietvertrag.

Grund für die Schließung des Traditionsgeschäftes in der Hauptstraße ist die Corona-Krise. Es gebe keine großen Feiern mehr, der Umsatz sei eingebrochen, schreibt der Tagesspiegel. Einige Artikel seien schon vergriffen, es werde nicht mehr nachbestellt.

Deko Behrendt ist vermutlich das bekannteste Geschäft in Berlin für Kostüme und Partybedarf. Gegründet wurde die Firma 1914, seit 1952 gibt es den Laden in der Hauptstraße. Regelmäßig warteten die Kunden zu Halloween und in der Faschingszeit in langen Schlangen vor dem Geschäft. Nun hängen in den Schaufenstern Schilder, die auf den Räumungsverkauf hinweisen.