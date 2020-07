BVG will U-Bahnhof Mohrenstraße umbenennen

Seit Jahren – ja, seit Jahrzehnten - wird in Berlin um den Namen der Mohrenstraße gestritten. Nun bringt die BVG wieder Bewegung in die Sache - zumindest beim gleichnamigen U-Bahnhof: Der soll jetzt einen neuen Namen bekommen.

Seit den 90er Jahren wird eine Umbenennung gefordert, der Begriff "Mohr" sei rassistisch, so die Kritik. Zuletzt hatte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek sich für eine Umbenennung von Straße und U-Bahnhof ausgesprochen. Befürworter hingegen verweisen darauf, dass es sich um einen historischen Straßennamen handele.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen den U-Bahnhof Mohrenstraße in U-Bahnhof Glinkastraße umbenennen. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, es habe sich wegen der Rassismus-Debatte um den Straßennamen dafür entschieden, ihn nicht weiter für den U-Bahnhof zu verwenden.

U-Bahnhof und Straße in Berlin

"Aus Verständnis und Respekt für die teils kontroverse Debatte um den Straßennamen hat die BVG sich nun entschieden, ihn nicht weiter für die Benennung des U-Bahnhofs zu verwenden. Als weltoffenes Unternehmen und einer der größten Arbeitgeber der Hauptstadt lehnt die BVG jegliche Form von Rassismus oder sonstiger Diskriminierung ab", hieß es dazu am Freitag.

Der neue Name Glinkastraße folge dem Grundsatz, "U-Bahnhöfe und Haltestellen so zu benennen, dass sie örtlich eindeutig zugeordnet werden können und eine Orientierungshilfe bieten". Die Glinkastraße ist den Angaben zufolge nach dem russischen Komponisten Michael Iwanowitsch Glinka (1804-1857) benannt.

Laut BVG hat der U-Bahnhof bereits mehrere Namenswechsel hinter sich. So sei er 1908 mit dem Namen Kaiserhof eröffnet worden. Ab 1950 heiß er Thälmannplatz, ab 1986 Otto-Grotewohl-Straße. Nach der Wiedervereinigung wurde der U-Bahnhof 1991 in Mohrenstraße umbenannt. Wann der Bahnhof nun in Glinkastraße umbenannt wird, steht noch nicht fest, die BVG steht nach eigenen Angaben darüber noch im Austausch mit den Behörden.