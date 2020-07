Da die Mohrenstraße nun nicht mehr in Frage kommt, sollte die Glinkastraße neue Namensgeberin der Station werden. Doch das entpuppte sich als heikel. "Vielleicht war der Vorschlag, den U-Bahnhof in Glinkastraße umzubenennen, naiv. Aber wir haben pragmatisch gedacht, schließlich ist die Glinkastraße in der Nähe."

Auch der Name Mauerstraße sei diskutiert worden, so Nelken. "Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil das Touristen in die Irre führen könnte. Sie erwarten bei diesem Namen, dass sie sich direkt an der Berliner Mauer befinden." Allerdings sei diese noch 500 Meter entfernt. "Der Name Mauerstraße geht auf die alte Stadtmauer Berlins zurück", so Nelken. Auch die Wilhelmstraße sei als Namensgeberin nicht in Frage gekommen: "Es gibt im BVG-Netz schon zwei Bushaltestellen, die so heißen. Eine weitere Station würde für viele Irrtümer sorgen", so die BVG-Sprecherin.