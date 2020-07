Bei dem schweren Unfall am Sonntag vor dem Bahnhof Zoo wurden insgesamt sechs Menschen verletzt. Einer von ihnen schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der SUV-Fahrer, der alkoholisiert war, ist wieder auf freiem Fuß.

Nach dem schweren Unfall am Berliner Hardenbergplatz mit sechs Verletzten ist der Fahrer eines Geländewagens wieder auf freiem Fuß. Es werde nicht mehr wegen versuchten Totschlags ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gingen aber weiter.

Es gebe bislang keine Erkenntnisse, dass der 24-Jährige vom Unfallort flüchten wollte, sagte der Sprecher. Es lägen auch keine Hinweise vor, dass er in suizidaler Absicht mit dem Wagen in die Menschengruppe krachte. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann hatte laut Angaben etwa 0,7 Promille ergeben. Der Wagen wurde beschlagnahmt.

Auto rast am Bahnhof Zoo in Menschenmenge - mehrere Verletzte

Der 24-Jährige war nach dem Unfall am Sonntagmorgen festgenommen worden, er blieb unverletzt. Drei obdachlose Männer wurden schwer verletzt, drei Passanten erlitten leichtere Verletzungen. Ein Schwerverletzter schebt weiterhin in Lebensgefahr.

Der Mann war am Sonntag gegen 7.20 Uhr am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg von der Fahrbahn abgekommen und in die Menschengruppe gefahren. Nach Polizeiangaben hatte er beim Linksabbiegen die Kontrolle über seinen SUV verloren. Drei Männer wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt und mussten intensivmedizinisch behandelt werden. Einer von ihnen sei 32 Jahre alt. Die Identität der anderen beiden Opfer blieb vorerst unbekannt. Sie seien auch am Sonntag nicht ansprechbar gewesen. Zudem seien bei dem Unfall zwei Frauen im Alter von 38 und 57 Jahren sowie ein 57-jähriger Mann leicht verletzt worden.