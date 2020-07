Alexandra Strittmatter Sonntag, 26.07.2020 | 19:39 Uhr

Die Frage kann doch auch so lauten: warum braucht man ein Fahrrad, wenn die Stadt ein so dichtes Netz ÖPNV hat?

Jeder Mensch ist ein Individuallist, wie auch der Geschmack an Kleidung verrät. Nachdem schon hier chinesische Verhältnisse herrschen und eine bilder[denkmal]stürmende Kulturrevolution vom Zaun gebrochen wurde, soll jetzt Jeder das Gleiche Auto fahren? Nachhaltig, abbaubar, aus nachhaltigen Materialien und mit Pfand? NEIN, Einer fährt ein SUV, der Andere einen FIAT, oder sonst was. Jeder, wie er es will und braucht. Es ist tragisch, was am Zoo passierte, aber menschliches Versagen wird man nicht durch Verbote von z.B. SUV verhindern. Und es liegt auch in der Tragik der Situation, dass man betrunkene, sich unter Drogen gesetzte oder einfach moralisch ungefestigte und unsoziale Fahrer im Straßenverkehr bewegen. Im SUV, FIAT, zufuß, mit dem Rad.