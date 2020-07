Spritztour mit Papas Auto in Falkensee endet an Hauswand

Drei junge Männer haben in Falkensee (Havelland) mit einem Pkw ein Wohnhaus schwer beschädigt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich in der Nacht zwei 18-jährige Brüder gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund das Auto ihres Vaters für eine Spritztour geschnappt. Sie durchbrachen dabei den Zaun des Nachbargrundstücks und fuhren mit dem Pkw gegen die Hauswand. Das Haus des Nachbarn wurde der Polizei zufolge so schwer beschädigt, dass nicht klar ist, ob es weiterhin bewohnt werden kann.

Die drei jungen Männer seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei weiter. Bei dem Fahrer sei ein Atemalkoholwert von 1,19 Promille festgestellt worden. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.