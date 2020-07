Die Serie von Vergewaltigungen in Berlin und Brandenburg wurde nach Aussage des Berliner Oberstaatsanwalts Georg Bauer aufgeklärt. Ein am Dienstag festgenommener 29-Jähriger werde dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt, teilte Bauer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin mit. Damit hätten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Serie von acht teilweise versuchte Vergewaltigungen aufgeklärt. Zuvor hatten die Ermittler bei dem gefassten mutmaßlichen Serienvergewaltiger zur Beweissicherung unter anderem Fingerabdrücke und DNA-Proben genommen.



Der Mann sei nach der Festnahme in der Neuen Kreisstraße nahe der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg erkennungsdienstlich behandelt worden, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Mittwoch. In der Vorankündigung sprachen die Behörden von einem "Ermittlungserfolg".

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Gesuchten handle, der Mann sei 29 Jahre alt. Bisher hatten die Ermittlungsbehörden das Alter des Verdächtigen mit 30 angegeben.