Schwerer Verkehrsunfall in der Uckermark: Ein 82 Jahre alter Autofahrer stirbt, sechs weitere Personen werden teils schwer verletzt - darunter zwei Kinder. Unfallursache war offenbar eine Falschfahrt auf der A11.

Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Gramzow (Uckermark) gestorben. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost auf Anfrage von rbb|24 sagte, war er mit seinem VW kurz vor 9 Uhr offenbar falsch auf die Autobahn 11 aufgefahren. Er war so in den Gegenverkehr Richtung Ostsee geraten und zwischen den Anschlussstellen Warnitz und Gramzow mit zwei anderen Fahrzeugen zusammengestoßen.

Der VW-Fahrer starb demnach noch an der Unfallstelle, sechs weitere Personen wurden teils schwer verletzt mit Hubschraubern in Krankenhäuser gelfogen. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder, eines davon sei schwer verletzt, sagte der Leiter der Autobahnpolizei Ost, Thomas Nöring.

Die Autobahn A11 ist an der Unfallstelle Richtung Norden auf unbestimmte Zeit voll gesperrt. In Richtung Berlin sei inzwischen eine Spur wieder freigegeben, so die Sprecherin.

