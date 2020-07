Weltkriegsbombe in Potsdamer Aradosee wird gesprengt

Vor wenigen Tagen wurde im Potsdamer Aradosee ein Bildgänger entdeckt. Schnell war klar: Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss gesprengt werden. Tausende Menschen müssen deswegen am Mittwochmorgen ihre Wohnungen verlassen.

7.500 Menschen müssen am Mittwochmorgen nach einem erneuten Bombenfund in Potsdam ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch drei Senioreneinrichtungen, vier Kitas, zwei Schulen sowie das Bundespolizeipräsidium liegen in dem rund 800 Meter weiten Sperrkreis rund um den Fundort und müssen laut Stadt evakuiert werden.



Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war vergangene Woche im Aradosee unweit vom Hauptbahnhof gefunden worden. Die Bombe US-amerikanischer Bauart soll laut Mitteilung von Sprengmeister Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg unschädlich gemacht werden.

Die Weltkriegsbombe liegt nach Angaben der Stadt in etwa drei Metern Tiefe im Schlamm des Aradosees, so die Stadt in einer Mitteilung. Da sie stark verkrustet ist, der Zünder nicht identifiziert werden konnte und ein großer Baum auf dem Blindgänger im Wasser liegt, muss die Bombe nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gesprengt werden. Den Angaben zufolge wird dabei ein sieben mal sieben Meter großes Strohfloß eingesetzt, um den Splitterflug zu begrenzen.