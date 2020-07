Erneut Bombe in Potsdam gefunden - Entschärfung am Mittwoch geplant

Potsdam steht am Mittwoch voraussichtlich die nächste Bombenentschärfung bevor: Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, wurde eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe US-amerikanischer Bauart in der Teltower Vorstadt entdeckt.