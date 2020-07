Die Temperaturen: bescheiden. Die Sonne: oft versteckt hinter (Regen-)Wolken. Für diese Woche ist in Berlin nicht gerade das beste Sommerferienwetter vorhergesagt. Das hat allerdings auch positive Seiten.

Wer in dieser Woche in Berlin einen Freibadbesuch plant, hat beste Chancen, im Schwimmbad seiner Wahl und oft auch für das Zeitfenster seiner Wahl ein Ticket zu bekommen.

Ein Blick am Montagmittag in die Übersicht der Berliner Bäderbetriebe [pretix.eu] zeigte: Bislang haben hauptsächlich die "Frühschwimmer" zugeschlagen. In einigen Bädern sind die 7-Uhr-Zeitfenster schon für mehrere Tage ausgebucht, beispielsweise haben im Sommerbad Humboldthain oder im Sommerbad Kreuzberg Frühaufsteher erst am Wochenende wieder eine Chance. In vielen Freibädern gibt es aber noch Karten für alle Zeitfenster.