Graf Zahl Samstag, 25.07.2020 | 10:16 Uhr

Das Milchmädchen zählt nach: 100.000 Tiere über 6 Brücken in 15 Jahren (5.475 Tage) = 3 Tiere pro Tag und Brücke. In 788.400 Stunden Tiervideo erscheint dann alle 8 Stunden 1 Tier (incl. Füchsen).



Wie viele Mitarbeiter hat das Land Brandenburg angestellt, um 788.400 Stunden TierTube anzuschauen und darin die Tiere zu zählen? Was kostete die ganze Doku-Aktion in den 15 Jahren an Betriebskosten? (Hätte natürlich auch der RBB fragen dürfen.)



Ganz unabhängig von Nutzen und Bewertung der Grünbrücken: So prägt man mit großen Zahlen die öffentliche Meinung, weil im Kopf hängen bleibt: „100.000 Tiere, das ist ja unglaublich viel – wir brauchen noch viel mehr Wildbrücken“.