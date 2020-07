Der Wrangelkiez und die Görlitzer Straße in Berlin-Kreuzberg sind seit Montag nur noch für Autos von Anwohnern und Lieferfahrzeuge geöffnet. Das teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg [Link zur Pressemitteilung] am vergangenen Freitag mit. Grund dafür seien "Bauarbeiten am Schlesischen Tor, die zu Umfahrungen und einer starken Verkehrsbelastung im Wrangelkiez geführt haben." Entsprechende Schilder seien angebracht worden.

Kritik an der Kiezsperrung kam am Montag aus der FDP-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses: Henner Schmidt bezweifelt in einer Mitteilung, dass "die Schließung einzelner Kieze für den Durchgangsverkehr" eine "allgemeine Lösung für die Verkehrsprobleme" ist. Dadurch werde zusätzlicher Verkehr in "die sowieso schon hoch belasteten Durchgangsstraßen" gelenkt, so Schmidt. Der FDP-Politiker plädierte dafür, Kiezinitiativen wie "Autofreier Wrangelkiez" in ein Gesamtkonzept für die Verkehrsflüsse einzubinden, "damit Verbesserungen an einer Stelle nicht automatisch zu Lasten anderer gehen."