Eine 18-Jährige ist in der Nacht von Freitag auf Samstag mit schweren Verletzungen in Berlin-Friedrichsfelde gefunden gefunden. Das teilte Berliner Polizei am Sonntag mit. Demnach brachten Rettungskräfte die Frau am Samstag gegen 3 Uhr mit Arm-, Bein-, Kopf- und Oberkörperverletzungen von der Straße Am Tierpark zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.