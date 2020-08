Parkplätze in Mitte

Sie stehen vor Haustüren, Bahnhöfen oder mitten auf dem Gehweg: E-Scooter im öffentlichen Straßenbild sind für viele ein Ärgernis. Der Bezirk Mitte will dem ein Ende bereiten und schafft nun eigene Abstellflächen für die Roller.

In Berlin werden die ersten Abstellflächen für E-Scooter und Fahrräder aufgestellt. Bis Ende August sollen in Mitte zehn Parkplätze entstehen. Wie der Bezirk am Dienstag mitteilte, sollen die Abstellflächen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. "E-Scooter und Leihräder dürfen nicht als Stolperfalle den Gehweg blockieren."