So soll er nach den Kollisionen auf der Autobahn stehen geblieben und ausgestiegen sein, berichtete Generalstaatsanwältin Margarete Koppers am Mittwoch im Berliner Parlament. Dann habe er eine Kiste auf dem Auto platziert: "Und er erklärte in arabischer Sprache, dass alle sterben würden. Er führte ein Küchenmesser bei sich, außerdem rief er mehrfach unter anderem Allahu Akbar." Die Kiste stellte sich später als harmlos heraus.

Bekannt ist auch, dass der abgelehnte Asylbewerber, der eine Duldung bis Dezember 2020 hat, in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft Kontakt zu einem islamistischen Gefährder hatte, so Koppers. "Wie eng dieser Kontakt war und ob es sich um mehr als flüchtige Begegnungen handelte, ist ebenso zu prüfen wie die Einbindung in etwaige Strukturen - für die bislang aber noch keine Hinweise vorliegen." Bislang gehe man von einem Einzeltäter aus, so Koppers.

Der Mann war in der Vergangenheit mehrfach wegen körperlicher Gewalt auffällig geworden. Vor einem Gericht wurde er 2019 jedoch von einem Gutachter als nur eingeschränkt schuldfähig eingestuft - offenbar wegen psychischer Probleme.