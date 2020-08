Ein 19-Jähriger ist in einem See in Berlin-Biesdorf untergegangen und gestorben. Wie die Berliner Polizei am Sonntag rbb|24 sagte, geht sie von einem Unfall gegen 21 Uhr am Samstagabend aus.

Die Feuerwehr wurde am Samstag zu dem See gerufen, Taucher bargen den Mann aus dem Wasser, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Ein Notarzt startete demnach Wiederbelebungsversuche, die jedoch erfolglos blieben. Drei weitere Menschen, dort waren, mussten betreut werden.

Rund drei Stunden lang waren die 38 Rettungskräfte im Einsatz. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.