Am Dienstagmorgen sind in Berlin kurz nacheinander zwei Banken überfallen worden. Der oder die Täter sollen auf der Flucht sein. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

In der Berliner Innenstadt sind am Dienstagmorgen kurz nacheinander zwei Banken überfallen worden. Dabei handelt es sich um Commerzbank-Filialen in der Schöneberger Hauptstraße und am Kurfürstendamm/Ecke Rankestraße in Charlottenburg. Wie ein Polizeisprecher dem rbb mitteilte, sind Einsatzkräfte vor Ort.



Der Täter soll die Bankmitarbeiter in beiden Fällen aufgefordert haben, Geld herauszugeben. Niemand wurde verletzt; ein Bankmitarbeiter erlitt einen Schock. Ob es sich bei beiden Fällen um den selben Täter handelt, ist noch unklar - ebenso wie die Frage, ob Geld erbeutet wurde. Die Bereiche um die Banken wurden abgesperrt, die Spurensicherung der Kriminalpolizei war im Einsatz. Über der City West kreiste ein Polizeihubschrauber.

Der erste Alarm ging bei der Polizei gegen 9.25 Uhr aus Schöneberg ein. Um 10.00 Uhr folgte der Alarm vom Ku'damm. Die beiden Commerzbank-Filialen liegen nur vier Kilometer voneinander entfernt.