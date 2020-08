Der Opferbeauftragte des Landes Berlin, Ronald Weber erklärte am Freitag im Gespräch mit dem rbb, dass es die Aufgabe der Zentralen Anlaufstelle sei aktiv auf die Geschädigten zuzugehen. "Das sieht aber nicht so aus, dass ich ins Krankenhaus fahre und mich geradezu aufdränge, sondern wir lassen über die Ärzte und Polizisten mitteilen, dass es Hilfsangebote gibt und fragen ob die Hilfsangebote angenommen werden wollen", so Weber weiter.