Bei einem Streit zwischen mehreren jungen Männern am Berliner Alexanderplatz ist in der Nacht zum Freitag ein 22-Jähriger getötet worden. Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Freitagmorgen sagte, waren Stichverletzungen die Todesursache. Der junge Mann sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Ein 21-Jähriger erlitt ebenfalls Stichverletzungen, schwebt nach Polizei-Angaben aber nicht in Lebensgefahr.