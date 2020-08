Prozess am Amtsgericht Tiergarten

Ein Berliner Polizist soll in drei Fällen grundlos Festgenommene geschlagen und getreten haben. Vor dem Amtsgericht Tiergarten hat der 28-Jährige die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Anschuldigungen, die unter anderem zwei seiner Kolleginnen erhoben hatten, seien falsch, sagte der Beamte am Dienstag zu Beginn des Prozesses wegen Körperverletzung im Amt.

In einem Fall habe er zwar einem Festgenommenen einen Schlag in das Gesicht versetzt, dieser habe ihn allerdings zuvor angegriffen. In einem anderen Fall habe er einen Mann wegstoßen müssen.