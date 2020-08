Morris Pudwell Video: rbb|24 | 19.08.2020 | Material: M. Pudwell | Bild: Morris Pudwell

Mutmaßlich islamistischer Anschlag auf A100 - Staatsanwaltschaft spricht von "Regelrechter Jagd auf Motorradfahrer"

19.08.20 | 14:27 Uhr

Nach mehreren Zusammenstößen auf der Berliner Stadtautobahn ermittelt der Staatsschutz. Die Behörden halten derzeit ein islamistisches Motiv für naheliegend. Bei mindestens drei Kollisionen gehen die Ermittler von versuchtem Mord aus.

Nach den Fahrzeugkollisionen auf der A100 am Dienstagabend mit möglicherweise islamistischem Hintergrund geht die Staatsanwaltschaft in mindestens drei Fällen von versuchtem Mord aus. Wahrscheinlich seien es noch mehr Fälle, sagte Oberstaatsanwalt Martin Steltner am Mittwoch in Berlin. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter aus dem Irak habe regelrecht "Jagd auf Motorradfahrer" gemacht. Der krasse Ausdruck sei angemessen. Betroffen seien zwei Motorradfahrer und ein Rollerfahrer. Die Motorradfahrer und ein Auto seien gerammt worden, ein weiterer Wagen gestreift worden. Die Kollisionen seien als gezielte Anschläge zu werten. Sechs Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Ein Motorradfahrer habe schwerste Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule erlitten.



Mutmaßlicher Täter rief "Allahu Akbar!"

Die Abläufe ließen sich nicht mit einem zufälligen Unfallgeschehen in Einklang bringen, hieß es. Es habe mehrere Kollisionen auf der A100 gegeben, "die ersten Ermittlungen zufolge in Zusammenhang stehen und als vorsätzliche Angriffe auf andere Verkehrsteilnehmer zu werten sind", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmittag mit. Außerdem würden die Äußerungen des festgenommenen 30-jährigen Fahrers eine religiös-islamistisch motivierte Tat nahelegen. So habe er "Allahu Akbar!" gerufen und davor gewarnt, dass Menschen sterben würden. An einem Gesamtüberblick über das Tatgeschehen wurde am Mittwochmittag noch gearbeitet.

Anzeichen von psychischer Labilität

Der mutmaßliche Täter sei irakischer Staatsangehöriger und in Bagdad geboren, sagte Steltner. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass weitere Personen bei dem Tatgeschehen eine Rolle gespielt haben könnten. Dies werde aber weiter untersucht. "Wir werden jeden Stein umdrehen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Noch am Mittwoch sollte der Mann einem Haftrichter wegen versuchten Mordes vorgeführt werden. Allerdings sei unklar, ob er in Haft komme oder wegen der Anzeichen von psychischer Labilität in einer Einrichtung untergebracht werden müsse, sagte Steltner.



Innensenator Geisel zeigt sich bestürzt

Der Staatsschutz übernahm inzwischen die Ermittlungen. Die Justizverwaltung teilte mit, dass Generalstaatsanwältin Margarete Koppers am Nachmittag den Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses über die bisherigen Erkenntnisse informieren wird. Innensenator Andreas Geisel (SPD) äußerte sich nach dem Anschlag bestürzt darüber, dass Unbeteiligte aus dem Nichts heraus Opfer einer Straftat geworden sind. "Wenn ein Auto gezielt auf Motorradfahrer auffährt, haben diese keine Chance. Ich hoffe, dass die drei Schwerverletzten sich rasch wieder erholen", sagte Geisel. Seinen Angaben nach ist eines der Opfer Angehöriger der Berliner Feuerwehr, der auf dem Heimweg war. "Ihnen allen gelten unsere Genesungswünsche."



Müller wünscht Opfern viel Kraft für schwere Zeit

Weiter sagte Geisel, dass die Ereignisse vom Dienstagabend gezeigt hätten, wie verletzlich unsere freie Gesellschaft sei. "Wenn sich persönliche Probleme mit religiös aufgeladenen Vorstellungen vermischen, kann dies zu unkontrollierbarem Handeln führen." Berlin stände weiter im Fokus des islamistischen Terrorismus. Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte sich auf Twitter schockiert. "Ich wünsche allen Opfern schnelle Genesung und viel Kraft für diese schwere Zeit. Meine Gedanken sind bei den Verletzten und Angehörigen", schrieb er.



Unfallverursacher warnte vor "gefährlichem Gegenstand"

Der 30-jährige Fahrer soll Autos und Motorräder nach Zeugenaussagen offensichtlich mutwillig gerammt haben. Am Mittwoch bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft: "Es handelt sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um gezielte Angriffe vor allem auf Motorradfahrer mit zum Teil schwerwiegenden Folgen." Einer der attackierten Motorradfahrer weise schwere Kopf- und Wirbelverletzungen auf. Insgesamt soll der mutmaßliche Täter mit seinem Opel drei Motorradfahrer gerammt oder angefahren haben und mit mehreren Pkw kollidiert sein.



Nichts Gefährliches gefunden

Als das Auto zum Stehen gekommen sei, habe der 30-jährige mutmaßliche Angreifer das Fahrzeug verlassen und eine alte Munitionskiste auf dem Autodach abgestellt, hieß es von den Behörden. "Es entstand der Eindruck, dass es sich bei dieser Kiste um einen gefährlichen Gegenstand handeln könnte."

Kriminaltechniker durchleuchteten die Metallkiste, die äußerlich einer Munitionskiste ähnelte. Laut Polizei wurde diese mit einem Hochdruckwasserstrahl geöffnet. Die Techniker seien aber nicht auf erkennbar Gefährliches gestoßen, sondern auf Werkzeug. Sprengstoffspuren seien im Auto nicht gefunden worden. Stattdessen sollen sich darin Werkzeuge befunden haben, berichtete ein rbb-Reporter.

Sperrungen auf der A100

Nach den Vorfällen wurde die Autobahn am Dienstagabend von Dreieck Neukölln bis Tempelhofer Damm in beiden Richtungen voll gesperrt. Auf Twitter berichteten Autofahrer von dreistündigen Wartezeiten. Etwa 300 Menschen waren betroffen. Sie mussten die Autobahn vorsichtshalber zu Fuß verlassen. Die Feuerwehr rief dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Busverkehr musste eingestellt werden.



Spezialisten vom Landeskriminalamt waren im Einsatz und sicherten Spuren. Die Feuerwehr war am Abend mit 50 Kräften vor Ort, ebenso das Rote Kreuz. Auch am Mittwoch blieb die Autobahn zwischen Wexstraße und Schmargendorf in Richtung Neukölln weiter gesperrt, Autofahrer müssen mit Stau bis zu 45 Minuten rechnen. Richtung Wedding ist die A100 wieder frei. Bereits am frühen Morgen kam es zu Staus und Verzögerungen.

Sendung: Inforadio, 18.08.2020, 19 Uhr