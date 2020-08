Die Landesmeldestelle der Polizei bestätigte dem rbb, dass es um den Banküberfall am Dienstag geht . Was genau untersucht wird und wie lange die Sperrungen andauern, ist bisher unklar.

Die Berliner Stadtautobahn A100 ist am Mittwoch wegen polizeilicher Ermittlungen abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilt, gab es am Vormittag zunächst eine Sperrung zwischen Wexstraße und Detmolder Straße, anschließend war der Abschnitt zwischen Schmargendorf und Hohenzollerndamm in Richtung Wedding gesperrt. Derzeit wird in Richtung Neukölln zwischen Hohenzollerndamm und Detmolder Straße ermittelt. Es bilden sich lange Staus.

Unbekannte Täter hatten am Dienstagvormittag versucht, eine Bankfiliale in der Detmolder Straße in Wilmersdorf zu überfallen. Laut Polizei flüchteten sie zunächst zu Fuß in Richtung der A100 und stiegen dann in ein schwarzes Auto.

Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Täter war in der vergangenen Nacht ausgebrannt. Es wurde in einer Kleingartenkolonie in Britz gefunden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Kennzeichen an dem Wagen gestohlen. Derzeit werde davon ausgegangen, dass es sich um das Fluchtauto handelt.