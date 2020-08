Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch sind in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Betroffen waren die Stadtteile Marzahn, Gesundbrunnen, Reinickendorf und Lichterfelde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In allen Fällen ermittelt das Landeskriminalamt die Brandursachen.



Gegen 23 Uhr hatten mehrere Anwohner der Eichhorster Straße in Marzahn ein brennendes Auto festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Der Innenraum des Nissan Micra brannte vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge konnte verhindert werden.



Gegen 0.40 Uhr bemerkte ein Passant der Schönstedtstraße (Gesundbrunnen) Flammen aus dem hinteren Radkasten eines Transporters und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Das Heck des Renault wurde schwer beschädigt.