Am Wochenende sollen die Temperaturen in der Hauptstadt auf bis zu 35 Grad klettern, aber wer bisher kein Onlineticket für eines der Berliner Bäder ergattern konnte, muss sich zur Abkühlung etwas anderes einfallen lassen. Denn die Freibäder der Berliner Bäderbetriebe sind für das Wochenende schon jetzt ausgebucht.

Der Leiter der Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, seit dem Morgen seien alle Tickets vergeben. Wegen des guten Wetters sei es schnell voll geworden. Nur für das Kinderbad Marzahn könne man noch einzelne Zeitfenster reservieren, so Kleinsorg am Donnerstagmorgen. Der Bädersprecher betonte, an den Becken selbst könne es zu Wartezeiten kommen - wegen der Corona-Pandemie darf nur eine begrenzte Zahl an Besuchern ins Wasser.