Zuerst hatte der " Tagesspiegel " über den fehlenden Zusammenhang zwischen der Abfrage vor einem Jahr und einer Drohmail an den ZDF-Moderator in diesem Sommer berichtet.

Die Datenabfrage aus einem Berliner Polizei-Computer zu Jan Böhmermann hat offenbar doch nichts mit den NSU 2.0-Drohschreiben zu tun. In einer Abfrage am 25. Juli 2019 wurden Daten des ZDF-Moderators an einem Berliner Polizei-Computer gesucht. Der dazu befragte Beamte habe damals allerdings dienstliche Gründe gehabt, die persönlichen Daten Böhmermanns abzufragen, teilte die Polizei mit. In den Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft zu den Drohbriefen werde der Beamte nicht als Tatverdächtiger, sondern als Zeuge geführt.

Die "Frankfurter Rundschau" (Freitag) hatte wohl fälschlicherweise den 25. Juli dieses Jahres als Datum der Abfrage von einem Berliner Polizeirechner genannt. Am 1. August sei eine Drohmail von "NSU 2.0" an mehrere Adressaten verschickt worden. An Böhmermann sei die Mail nicht gegangen, allerdings werde in dem Schreiben "Böhmermanns Adresse verwendet".

Linke und Grüne wollen sich die Einzelheiten in der nächsten Sitzung des Innenausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses berichten lassen. Die Hinweise auf bundesweite rechtsextreme Netzwerke in der Polizei hätten sich zuletzt verdichtet. Der Innenexperte der Linken Niklas Schrader forderte schärfere Kontrollen und bessere Prävention gegen illegale Abfragen durch Polizisten.

Kürzlich war bekannt geworden, dass zwei Berliner Polizisten Daten einer Kabarettistin abgefragt haben, die später ebenfalls "NSU 2.0"-Drohschreiben erhielt. Das soll am 5. März 2019 geschehen sein, am selben Tag gab es demnach eine ähnliche Abfrage auch in einer Polizeiwache in Wiesbaden.