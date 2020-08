Bild: imago/Jochen Eckel

Hitze in Berlin - Badeseen in der Region schon am Mittag voll

08.08.20 | 15:08 Uhr

Die Freibäder haben die Besucherzahlen wegen Corona beschränkt, umso mehr Menschen zieht es am Samstag deshalb an die Badeseen in Berlin und Brandenburg. Ein erstes Seebad musste schon vorübergehend seine Türen schließen.

Am bisher heißesten Samstag des Jahres hat es viele Berliner schon am Vormittag an die Badeseen der Hauptstadt getrieben. Besonderer Andrang herrschte am Strandbad Müggelsee in Treptow-Köpenick. Die Berliner Polizei bat darum, sich nicht mehr auf den Weg dorthin zu machen. Die Beamten schrieben am Mittag auf Twitter, dass die Obergrenze schon fast erreicht sei, das Strandbad stehe kurz vor der Schließung: "Parks, Seen, Strand- und Freibäder platzen aus allen Nähten."



Auch das Strandbad Wannsee war am Samstag schon frühzeitig gut gefüllt. Ein dpa-Reporter berichtete, dass auch fast alle kostenlosen Badestellen neben dem Strandbad belegt waren. Die Parksituation rund um den See sei ziemlich chaotisch.



Ähnlich voll war es am Schlachtensee, wo es kein öffentliches Strandbad gibt. Schon um 9.30 Uhr tummelten sich unzählige Menschen im Wasser. Gegen Mittag waren die besten Liegeplätze am Ufer bereits vergeben. Auch rund um das Strandbad Plötzensee waren am Nachmittag sämtliche Parkplätze belegt, vor der Kasse bildeten sich lange Warteschlangen.

Seebad Prenzlau macht vorübergehend dicht

Derweil musste in Brandenburg ein erstes Seebad wegen der erreichten Gästeobergrenze geschlossen werden: Das Seebad Prenzlau (Uckermark) musste am Samstagmittag seine Türen vorübergehend schließen, wie das Bad mitteilte. "Das erlebe ich zum ersten Mal in 30 Jahren", sagte Seebadleiter Ronny Klein.



Laut dem Hygienekonzept des Bades ist derzeit nach dem 365. Besucher Einlassstopp. "Die schattigen Plätze sind jetzt alle voll", sagte Klein. Die Gäste hielten sich aber an den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern, zumindest am Strand. "Im Wasser ist das schon schwieriger." Das Bad begrüßt zu normalen Zeiten 700 bis 900 Gäste am Tag.

