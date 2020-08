Bild: picture alliance/Andreas Franke

Berlin und Brandenburg - Sommer 2020 bisher überdurchschnittlich warm und trocken

28.08.20 | 07:50 Uhr

Gefühlt war das ein eher durchwachsener Sommer - oft nur mäßig warm und wechselhaft. Doch Daten der Meteogroup zeigen: Der Sommer 2020 war erneut überdurchschnittlich trocken und auch wärmer als im Klimamittel.

Der Sommer 2020 in Berlin und Brandenburg war erneut wärmer als im Klimamittel. Das hat die Meteogroup rbb|24 mitgeteilt. Nach derzeitigem Stand sei der Sommer um 2,3 Grad wärmer ausgefallen. Vor allem die Hitzewelle im August habe daran großen Anteil, teilte Meteorologe Dirk Thiele von der Meteogroup mit: Hier liege die Abweichung sogar bei plus 5,1 Grad. Die grobe Analyse der Sommermonate 2020: Der Juni war vergleichsweise feucht, der Juli zu trocken - und der August dann aber ganz besonders heiß mit zwölf von insgesamt 15 Hitzetagen, also Tagen mit Werten von über 30 Grad.

In Potsdam wurde am 21. August der Brandenburger Spitzenwert von 37,5 Grad erreicht, in Berlin lag Buch am 9. August mit 37,4 Grad am höchsten. Auf dem Brandenburger Land liegt Langenlipsdorf (Teltow-Fläming) mit 37,3 Grad ganz vorn, gemessen am 21. August. Von den durchschnittlich 45 Sommertagen, also Tagen mit Höchstwerten von über 25 Grad, entfielen 19 ebenfalls auf den August.

Uckermark ist die trockenste Gegend

Der Sommer 2020 war zudem wieder sehr trocken: In der Region Berlin-Brandenburg fielen durchschnittlich 127,7 Liter pro Quadratmeter und damit knapp drei Viertel der sonst üblichen Menge. Dabei war der Juni etwas nasser (plus 10 Prozent), der Juli aber etwas trockener (minus 17 Prozent) und der August bislang viel zu trocken mit knapp der Hälfte der sonst üblichen Regenmenge. "In Brandenburg und Berlin galt lange Zeit die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe. Auch der Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zeichnet für weite Teile Berlin-Brandenburgs eine bestehende außergewöhnliche Dürre aus", erklärte Thiele.



Am meisten Regen fiel über den Sommer verteilt in Wiesenburg (Potsdam-Mittelmark) mit 199,6 Litern pro Quadratmeter. Am trockensten war es in der Uckermark, beide Schlusslichter sind dort beheimatet: Hohenreinkendorf und Berkholz-Meyenburg verzeichneten beide jeweils nur 69 Liter pro Quadratmeter.

Sonnenstunden im normalen Maß

Mit 200 Sonnenstunden lag dieser Sommer im eher durchschnittlichen Bereich. "Am sonnigsten war es dabei in Grünow in der Uckermark mit über 218 Sonnenstunden im Vergleich zu Cottbus mit immer noch satten 180 Stunden Sonnenschein", sagte Meteorologe Thiele.



Die finalen klima- und Wetterdaten für den Sommer stehen aber noch aus. Zwar endet er für die Meteorologen schon am 1. September, aber rein kalendarisch, also nach dem Stand der Sonne, erst am 22. September. Dann nämlich steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator, man spricht dann auch von der "Tagundnachtgleiche", was den Startschuss für den Herbst bedeutet.



Der September könnte nochmal warm und sonnig werden. Bereits am ersten September-Wochenende halten die Meteorologen sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein durchaus für wahrscheinlich.



Sendung: Inforadio, 27.08.2020, 16 Uhr